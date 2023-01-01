Каменное сердце. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Олегу Середину по прозвищу Ведун необходимо спасти ни в чем неповинную красавицу Роксалану от колдунов. Ведуну придется скрестить свой меч с гномами, великанами, железными монстрами, болотной нежитью, познать власть и плен. Но с самым страшным врагом Ведуну предстоит сразиться, на границе знаменитой Булгарии. Имя этого врага – Люди…



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