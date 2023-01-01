Камасутра для оратора. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично. Радислав Гандапас. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радислав Гандапас «Камасутра для оратора» — это секреты обольщения аудитории. Тонкостям ораторского искусства книга уделяет самое пристальное внимание. Прежде чем начать публичное выступление, автор предлагает принять собственный ужас перед публикой и с его помощью аккумулировать энергию, потому что человек лучше всего мобилизуется, когда ему грозит опасность. Книга оратора учитывает все технические детали. Как готовить выступление, как смотреть на зрителей, как держать микрофон, в каком темпе говорить, какие приемы использовать, чтобы удержать внимание. А самое главное — как добиться от публики нужной реакции. Удачное выступление способно изменить судьбу целого проекта и даже ход истории. При этом оно должно доставлять удовольствие и аудитории, и самому оратору.



Камасутра для оратора слушать на видеосервисе Wink.