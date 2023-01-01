Кама. Фаргат Закиров
Wink
Аудиокниги
Кама. Фаргат Закиров

Кама. Фаргат Закиров (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Приключения6+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Река Кама – удивительное место, где бы вы с ней ни встретились – у истоков ли, или у широкого устья, где она смешивается с двумя другими реками – Волгой и Мёшей. У Камы есть свой собственный неповторимый характер, своя самобытность, которая неизгладимо впечатывается в самую душу человека, проживающего на её берегах.В этом рассказе я делюсь своей частичкой Камы, оставившей в моей душе самые яркие и сильные впечатления детства.

Кама слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг