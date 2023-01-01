Календарь природы
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Детям
Календарь природы

Календарь природы (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература55 мин6+

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О книге

Увлекательный спектакль расскажет о том, какие изменения происходят за год в нашей родной природе. Ребята смогут понаблюдать за поведением животных и птиц в лесу, за тем, как от сезона к сезону меняется погода, узнают о народных приметах, связанных со сменой времен года, и о пословицах, которые люди сложили об этом.

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Жанр
Детская литература, Русская литература
Время
55 мин / 00:55

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