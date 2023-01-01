Календарь природы (книга, 2020) слушать онлайн

Увлекательный спектакль расскажет о том, какие изменения происходят за год в нашей родной природе. Ребята смогут понаблюдать за поведением животных и птиц в лесу, за тем, как от сезона к сезону меняется погода, узнают о народных приметах, связанных со сменой времен года, и о пословицах, которые лю�ди сложили об этом.



Календарь природы слушать на видеосервисе Wink.