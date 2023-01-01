Как жить осознанно с помощью медитации. Мария Горина. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Вы когда-нибудь пробовали чистить картошку, отдаваясь этому занятию со всей полнотой и силой? Пробовали играть с ребенком так, как играют дети: отбросив мысли о работе, забыв про телефон и всей душой погрузившись в строительство лего-замка? Пробовали слушать партнера, сосредоточившись на его словах, эмоциях, голосе, а не на своих мыслях? Осознанность, или майндфулнесс, — способность находиться здесь и сейчас, чувствуя всю полноту жизни. Этот навык не просто делает нас более здоровыми, счастливыми и стрессоустойчивыми, он возвращает нам нашу жизнь — те часы и минуты, которые мы не прожили как следует, потерявшись в своих мыслях. Эта статья — краткая инструкция по осознанности: от тела, эмоций и мыслей до действий и отношений. Читайте и живите на полную мощность!



Как жить осознанно с помощью медитации слушать на видеосервисе Wink.