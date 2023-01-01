Как жить без стресса?. Александра Вильвовская
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Как жить без стресса?. Александра Вильвовская

Как жить без стресса?. Александра Вильвовская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Саморазвитие0+

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Сюжет

Как приручить стресс и использовать его на благо? Избавиться от тревоги, ощущения неуверенности, безысходности и давящего стресса буквально за 10 минут можно – и это совсем не сложно! Наше тело способно организовать для наших эмоций продуктивный фон. Александра Вильвовская, руководитель проекта «Тело – в дело» и международной обучающей программы Embodied Facilitator Course Russia. Специалист по решению задач через тело и движение.

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