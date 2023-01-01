Как жить: 27 противоречивых ответов и один странный вопрос. Дерек Сиверс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это не обычная аудиокнига по саморазвитию: отчасти психологический нон-фикшен, отчасти сборник остроумных нравоучений, отчасти философское эссе о практической мудрости. Ее автор – пионер музыкального бизнеса и программист Дерек Сиверс – продал свою первую компанию за 22 миллиона долларов и отдал все деньги на благотворительность. Чтобы написать эту книгу, Сиверс четыре года размышлял обо всем, что знает и чему научился. Результат его трудов – на этих страницах. Коротко и афористично автор говорит о том, что составляет нашу жизнь c первого до последнего дня: о работе и призвании, отношениях и обязательствах, а также о творчестве, независимости, мышлении, памяти, навыках, удаче и искусстве ничего не делать.



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