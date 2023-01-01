Как завершить нездоровые отношения. Страх одиночества. Артем Федоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это пособие – краткий алгоритм работы со страхом разорвать токсичные и нездоровые отношения. В психологии это называют эмоциональной зависимостью. Когда голова говорит: «Беги!», а сердце не пускает. Это вторая часть пособия, первая называется «Страх расстаться». Рекомендую ознакомится с первой частью до или после того, как прочитаете эту. Несмотря на небольшой объем, в книге вы найдете практические упражнения и рекомендации по работе со страхом одиночества.



Как завершить нездоровые отношения слушать на видеосервисе Wink.