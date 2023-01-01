WinkАудиокнигиКак заработать на «мусорных» облигациях. Роберт Левин. Ключевые идеи книги.
Как заработать на «мусорных» облигациях. Роберт Левин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес36 мин16+
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Сюжет
Роберт Левин — это инвестиционный менеджер, который за 18,5 лет увеличил активы фонда облигаций Nomura Securities HY с 10 миллионов долларов до 2,7 миллиардов долларов, значительно обогнав по доходности даже индекс американских акций S
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