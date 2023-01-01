Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Натан Розенберг, Л. Е. Бирдцелл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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О книге
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
«Как Запад стал богатым» экономиста Натана Розенберга и юриста Л. Е. Бирдцелла — одна из лучших книг, объясняющих европейское и североамериканское экономическое чудо. Это научно-популярно�е исследование, прослеживающее от эпохи Средневековья до современности причины и предпосылки взрывного роста Европы и США, которые привели их к глобальному лидерству.
Розенберг и Бирдцелл видят причины этого чуда не в колониализме и империализме, эксплуатации крестьян и рабочих, грабительском капитализме или избытке природных ресурсов. Авторы доказывают, что чудо произошло из-за политической децентрализации, роста торговли и рынков, постоянного экспериментаторства в науке, технологиях, политике, экономике.
Именно эти факторы вывели Запад из бедности и позволили ему обогнать Китай, Индию и исламские страны, которые ранее по многим показателям превосходили европейские. И именно европейское и североамериканское экономическое чудо сделали бедность отклонением от нормы.
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