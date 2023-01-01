Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Натан Розенберг, Л. Е. Бирдцелл. Ключевые идеи книги
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Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Натан Розенберг, Л. Е. Бирдцелл. Ключевые идеи книги

Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Натан Розенберг, Л. Е. Бирдцелл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие80 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

«Как Запад стал богатым» экономиста Натана Розенберга и юриста Л. Е. Бирдцелла — одна из лучших книг, объясняющих европейское и североамериканское экономическое чудо. Это научно-популярное исследование, прослеживающее от эпохи Средневековья до современности причины и предпосылки взрывного роста Европы и США, которые привели их к глобальному лидерству.
Розенберг и Бирдцелл видят причины этого чуда не в колониализме и империализме, эксплуатации крестьян и рабочих, грабительском капитализме или избытке природных ресурсов. Авторы доказывают, что чудо произошло из-за политической децентрализации, роста торговли и рынков, постоянного экспериментаторства в науке, технологиях, политике, экономике.
Именно эти факторы вывели Запад из бедности и позволили ему обогнать Китай, Индию и исламские страны, которые ранее по многим показателям превосходили европейские. И именно европейское и североамериканское экономическое чудо сделали бедность отклонением от нормы.

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Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие, Нон-фикшн
Время
80 мин / 01:20

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