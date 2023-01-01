Как выжить и победить в Афгане. Боевой опыт Спецназа ГРУ. Сергей Баленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге автор супербестселлера «Учебник выживания Спецназа ГРУ», выдержавшего уже 10 изданий, собрал бесценный опыт боевого применения Спецназа в Афганской войне. Это – лучшее учебное пособие, как выжить и победить в Афгане. Это – «мастер-класс» ветеранов ГРУ, на счету которых сотни боевых выходов, штурм дворца Амина и укрепрайона душманов «Карера», перехват караванов в Герате и Кандагаре, разведрейды и блокирование границы, разгром перевалочных баз и уничтожение вражеских засад, ликвидации главарей бандформирований и еще десятки операций, вошедших во все учебники войск специального назначения. По словам генерала Громова, «сделать то, что выполняли спецназовцы в Афганистане, под силу только беспредельно мужественным и решительным солдатам. Люди, служившие в батальонах спецназа, были профессионалами самой высокой пробы». А по оценке американцев, «единственные советские войска, которые воевали успешно, – это силы специального назначения»! Ранее книга издавалась под названием «Спецназ ГРУ в Афганистане».



Как выжить и победить в Афгане слушать на видеосервисе Wink.