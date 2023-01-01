Как вывести ведьмаков. Татьяна Андрианова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Боевая тройка ведьмаков приехала в Хренодерки. Явились они по нечистую душу вампира, умудрившегося покинуть замок-тюрьму Сартакль и теперь проживавшего в Безымянном лесу. Хренодерчане, только что пережившие бурную непогоду (самими же и вызванную), в очередной разубедились, что ведьма им не просто нужна, а жизненно необходима, и тут же заподозрили приезжих в желании эту самую ведьму извести. Не допустить этого стало первоочередной задачей всех, включая лешего, который решил закрыть лес от супостатов, но поздно… Просочились вездесущие ведьмаки в Безымянный, рассредоточились по нему в разные стороны. И надо бы их из лесу вывести, пока чего не натворили, но как? Вот в чем вопрос.



Как вывести ведьмаков слушать на видеосервисе Wink.