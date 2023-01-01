Как вылечить изжогу, кашель, воспаление, аллергию, ГЭРБ : программа снижения кислотности за 28 дней. Джонатан Авив (книга, 2021) слушать онлайн

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. Изжога, аллергия, хронический кашель, насморк, отрыжка, дискомфорт после еды – все эти неприятные симптомы могут говорить о серьезном воспалительном процессе в организме. Кислотное повреждение ЖКТ приводит к развитию рефлюксной болезни, которая, при отсутствии диагностики и лечения, часто переходит в пищевод Баррета – предраковое состояние. Джонатан Авив, профессор отоларингологии и всемирно признанный врач, разработал авторскую методику лечения опасных симптомов, основанную на изменении рациона и внедрении в жизнь ежедневной минимальной физической активности. Все рецепты просты в приготовлении, а тренировки и рекомендации по дыханию доступны человеку с любым уровнем физической подготовки. Система 28-дневного снижения кислотности в организме и избавления от симптомов ГЭРБ включает в себя 2 фазы: 1 – исключение промышленных и натуральных продуктов с высокой кислотностью; 2 – возвращение в рацион части запрещенных продуктов. Идея – дать организму перерыв, чтобы фермент пепсин, ответственный за поедание пищевода, полностью вывелся из этого органа. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



Как вылечить изжогу, кашель, воспаление, аллергию, ГЭРБ : программа снижения кислотности за 28 дней слушать на видеосервисе Wink.