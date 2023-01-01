Как выбраться из ямы, или Не дайте кризису вас съесть!. Игорь Вагин
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Как выбраться из ямы, или Не дайте кризису вас съесть!. Игорь Вагин

Как выбраться из ямы, или Не дайте кризису вас съесть!. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие200 мин0+
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Сюжет

Все хотят быть богатыми, здоровыми и счастливыми. Но из века в век рядом с нами несутся неотвратимые перемены, и крадется подлый кризис. Они, как сладкая парочка, всегда неразлучны. Кризис бьет в самый неожиданный момент: будь то развал бизнеса или предательство друга, потеря работы или любимого человека, нищета или болезнь… Жизнь трещит по швам, впору накинуть петлю на шею… А что, если перемены и кризис – ваши будущие друзья? Не верится? Посмотрим! Известный психолог Игорь Вагин расскажет о том, как не поддаваться депрессии и приспосабливаться к ситуации, извлекать пользу из неудач и сопротивляться неприятностям, выкарабкиваться из лабиринта проблем и самому управлять событиями. Выход есть из любого положения! И кризис вам это докажет!

Как выбраться из ямы, или Не дайте кризису вас съесть! слушать на видеосервисе Wink.

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