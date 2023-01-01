Как выбраться из ямы, или Не дайте кризису вас съесть!. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все хотят быть богатыми, здоровыми и счастливыми. Но из века в век рядом с нами несутся неотвратимые перемены, и крадется подлый кризис. Они, как сладкая парочка, всегда неразлучны. Кризис бьет в самый неожиданный момент: будь то развал бизнеса или предательство друга, потеря работы или любимого человека, нищета или болезнь… Жизнь трещит по швам, впору накинуть петлю на шею… А что, если перемены и кризис – ваши будущие друзья? Не верится? Посмотрим! Известный психолог Игорь Вагин расскажет о том, как не поддаваться депрессии и приспосабливаться к ситуации, извлекать пользу из неудач и сопротивляться неприятностям, выкарабкиваться из лабиринта проблем и самому управлять событиями. Выход есть из любого положения! И кризис вам это докажет!



Как выбраться из ямы, или Не дайте кризису вас съесть! слушать на видеосервисе Wink.