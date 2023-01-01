Как воспитать эмоционально здоровых детей. Джеральд Ньюмарк. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Как воспитать эмоционально здоровых детей?» — насущный вопрос современных занятых родителей. Джеральд Ньюмарк считает, что отсутствие поддержки дома и в школе ставит под угрозу будущее ребенка, лишает его опоры. Родительство — это осознанный, осмысленный труд, для воспитания счастливого человека недостаточно любви и здравого смысла. Семья помогает ребенку удовлетворить пять эмоциональных потребностей: быть уважаемым, ценным, включенным в общество, защищенным и любимым. При соблюдении этих условий он обязательно вырастет человеком, который уверен в собственной значимости, смотрит на жизнь с оптимизмом, умеет брать на себя ответственность. Те же потребности имеют люди любого возраста, но у детей они острее всего. Потому что образ родительского дома они пронесут через всю жизнь.



Как воспитать эмоционально здоровых детей слушать на видеосервисе Wink.