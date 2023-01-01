Как воспитать читателя. Памела Пол, Мария Руссо. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Если мы хотим, чтобы наши дети полюбили книги, задача — не стремиться как можно раньше научить ребенка складывать из букв слова, а сделать так, чтобы чтение доставляло ему удовольствие и вошло в привычку. Как и когда читать ребенку вслух, на что обращать внимание при выборе книг, с какого возраста начинать читать про Гарри Поттера и что делать, если ребенок не хочет про него читать (спойлер — ничего!), — профессиональные литературные критики (они же опытные мамы) дают советы, к которым стоит прислушаться.



Как воспитать читателя слушать на видеосервисе Wink.