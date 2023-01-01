WinkАудиокнигиКак узнать и изменить свою судьбу. Михаил Литвак
Как узнать и изменить свою судьбу. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология843 мин12+
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Сюжет
В аудиокниге Михаила Литвака обобщен клинический опыт автора по сценарному перепрограммированию. В ней рассказано о различных формах малоадаптивных личностных комплексов, определяющих судьбу человека. Приведены способы коррекции и самокоррекции, которые помогают больным избавиться от не�врозов и психосоматических заболеваний, а здоровым сделать свою жизнь более счастливой. Рассчитана на врачей-психотерапевтов, занимающихся личностно-ориентированными методами, психологов-тренеров, педагогов и широкий круг читателей, чья деятельность связана с интенсивным общением или недовольных собою.
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