Как устроен человек. Энциклопедия в сказках. Наталия Немцова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Слушайте с пользой и удовольствием! Маленькие познавательные сказки расскажут девочкам и мальчикам об удивительных способностях нашего тела и о том, как оставаться сильными и здоровыми. Ребята узнают, что стучит у нас в груди, как мы слышим, что помогает нам расти и много других интересных фа�ктов о теле человека. Автор сказок Наталия Немцова, сценарист радио– и телепередач, кандидат педагогических наук и мама троих детей умеет найти самые главные слова, которые помогут ребёнку стать здоровым и счастливым.



Как устроен человек слушать на видеосервисе Wink.