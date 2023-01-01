Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире. Стивен Вольфрам. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



ChatGPT умеет генерировать читабельный текст, анализируя миллионы аналогичных текстов. Стивен Вольфрам поясняет, как работает чат-бот, и предлагает научить его не просто имитировать результат человеческого мышления, но мыслить самостоятельно. Для этого можно использовать специальный машинный язык Wolfram Language. Если научить ChatGPT «говорить» на Wolfram Language, то он сможет выдавать не просто читабельные, но и осмысленные, логичные тексты — фактически сможет мыслить!



Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире слушать на видеосервисе Wink.