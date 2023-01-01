Как управлять людьми. Способы воздействия на окружающих. Джо Оуэн
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Как управлять людьми. Способы воздействия на окружающих. Джо Оуэн

Как управлять людьми. Способы воздействия на окружающих. Джо Оуэн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология516 мин12+

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Сюжет

Менеджмент – это умение достигать целей с помощью других людей. Книга «Как управлять людьми» – практическое руководство для менеджеров всех уровней. Опираясь на многолетнюю менеджерскую практику, автор отсекает все лишнее и показывает, как менеджерам развивать в себе качества и типы поведения, ведущие к успеху. Это переработанное второе издание содержит всю важнейшую информацию, необходимую менеджерам для достижения поставленных целей, а также решения задач управления финансами и взаимодействия с людьми. Автор выбрал самые важные аспекты менеджмента и показал, что эффективно на практике, а главное, что неэффективно. Книга предназначена для широкого круга читателей.

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