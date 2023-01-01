Как улучшить навыки общения. Строить отношения и управлять ими, эффективно общаться, понимать других и стать душой компании. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Умение общаться открывает двери в жизни так, как ничто другое – в буквальном смысле. Мир не создан по принципу меритократии, когда высшее положение занимают наиболее талантливые люди и это шокирующее открытие для большинства и приятное озарение для тех немногих, кто обладает навыками общения. Технические навыки практически всегда можно приобрести и развить, а вот навыки общения – крайне редки и ценны. Овладев ими, вы сможете строить плодотворные отношения практически везде и со всеми. Вы руководите людьми в офисе или хотите познакомиться с кем-то на вечеринке? Или просто пришли к другу в гости? И там и здесь главную роль играют люди, которые умеют общаться. Ваши отношения значительно улучшатся, вы сможете намного проще добиться того, о чем всегда мечтали, и в вашем присутствии люди никогда не будут чувствовать себя неловко и некомфортно. Когда вы заговорите, они прислушаются. Станьте общительным, душой компании, и успех придет к вам. Из книги вы узнаете: • почему личный интерес имеет большое значение и что такое вторичный интерес • как изменить собственные токсичные привычки общения • как избавиться от убеждений и мыслей, которые разрушают взаимопонимание • как правильно слушать, вызывать доверие и выстраивать эмоциональную связь • что такое эмоциональный интеллект и как он поможет вам • как полезно иногда просто закрыть рот.



Как улучшить навыки общения слушать на видеосервисе Wink.