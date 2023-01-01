Как украсть сердце дракона. Алиса Князева (книга, 2023) слушать онлайн

Я попала к ведьме, которая отняла у меня сердце. В буквальном смысле! Чтобы его вернуть я должна найти и привести дракона.В помощниках дерзкий красавчик, пообещавший, что спасёт меня, и симпатичный маг, от которого больше проблем, чем пользы.Искать драконов не так сложно, как казалось, они сами меня находят. Куда сложнее отдать сердце того, кто признал меня истинной…



Как украсть сердце дракона слушать на видеосервисе Wink.