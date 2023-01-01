Как удвоить бизнес. Стратегии преодоления барьеров на пути к высокому росту, обороту и прибыли. Ли Дункан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Эта книга – о тупиковых ситуациях и о том, как их избежать. Когда вы хотите что-то сделать, но не знаете, что, – это проблема. Но можно ли решить практически любую проблему? Да, если считать проблемой ситуацию, повергающую нас в ступор. Это основная тема настоящей книги. Проблемы бывают самые разные: что приготовить на ужин, как вывести новый товар на рынок, как решить математическое уравнение, как спасти брак и т. д. Разве можно относиться ко всем этим проблемам одинаково? Конечно, нет. Но их можно решить, если знать, как к ним относиться. Книга предназначена для широкого круга читателей.



Как удвоить бизнес слушать на видеосервисе Wink.