Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения. Ян Лекун. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Будут ли роботы управлять миром? Останутся ли люди без работы? И ждет ли нас восстание машин? Эти вопросы мы задаем себе и окружающим, когда слышим о новых достижениях в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Однако все не так страшно, потому что мозг компьютера не обладает гибкостью и универсальностью человеческого мозга. Компьютерные нейроны — всего лишь математические функции, рассчитанные программой. А самые сложные и мощные компьютеры — узкопрофильные машины. Они могут обыграть человека в шахматы, за секунду найти нужное изображение среди миллионов картинок, но они учатся медленнее людей и даже животных. И главное — у машин нет ни грамма здравого смысла. О том, что из себя представляют машины сейчас и чего ждать в будущем, вы узнаете из аудиосаммари «Как учится машина».



Как учится машина слушать на видеосервисе Wink.