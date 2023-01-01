Как убрать тяжелую обиду. Олег Торсунов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Божественная природа воплощается в нас через умение прощать, но, к сожалению, не все способны на это. Как научиться – объяснит эксперт по ведической психологии Олег Торсунов. Если вас мучает боль и обида, лектор укажет, как очистить от них сердце, сохранить силу воли и укрепить чувство собстве�нного достоинства.



Как убрать тяжелую обиду слушать на видеосервисе Wink.