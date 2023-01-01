Как ставится пьеса (спектакль). Карел Чапек (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Смешные и немножко грустные метаморфозы происходят с пьесой, принятой театром к постановке. Актеры и режиссер театра по-своему представляют ее героев, заставляя автора в ужасе хвататься за голову. Но все неприятности искупаются успехом премьеры. запись 1958 года



Как ставится пьеса (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.