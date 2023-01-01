WinkАудиокнигиКак ставится пьеса (спектакль). Карел Чапек
Как ставится пьеса (спектакль). Карел Чапек (книга, 2013) слушать онлайн
2013, Аудиокнига
Драматургия12+
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Сюжет
Смешные и немножко грустные метаморфозы происходят с пьесой, принятой театром к постановке. Актеры и режиссер театра по-своему представляют ее героев, заставляя автора в ужасе хвататься за голову. Но все неприятности искупаются успехом премьеры. запись 1958 года
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