Как стать повелителем мертвых. Родион Дубина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Случилось… Это давно назревало и вот вирус, наверняка созданный людьми, уничтожил большую часть населения. Выжили только привитые. Да не просто выжили, а получили новые возможности, ранее недоступные человеку. Мне же, как всегда не повезло. Хотя это ещё с какой стороны посмотреть. Мне достался уникальный класс, без суперской силы и немыслимых возможностей. Зато я получил кое что другое, чего нет у остальных. Теперь только от меня зависит, стану я круче всех или сдохну в канаве.



Как стать повелителем мертвых слушать на видеосервисе Wink.