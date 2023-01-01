Как стать писателем. Доротея Бранд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Как стать писателем» давно заслужила статус классического руководства для начинающих авторов. С момента публикации в 1934 году она помогает преодолеть трудности, с которыми писатели сталкиваются во все времена: страх перед чистым листом, творческий застой, утрата вдохновения, неспособность воплотить замысел. С помощью проверенных временем техник и упражнений Доротея Бранд показывает, как открыть в себе неиссякаемый источник вдохновения, получить доступ к богатствам иррационального творческого начала и приручить его. Из книги вы узнаете, как создать себе условия для продуктивной работы и приобрести полезные писательские привычки вернуть остроту и свежесть восприятия, чтобы всегда иметь материал для книг правильно читать других авторов, не ударяясь в подражание с толком отдыхать, чтобы затем творить с новыми силами, и многое другое. На русском языке публикуется впервые.



Как стать писателем слушать на видеосервисе Wink.