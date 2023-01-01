Как стать герцогиней. Сабрина Джеффрис (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Череда сменяющих друг друга отчимов и трудное детство сделали из Флетчера «Грея» Прайда, пятого герцога Грейкурта, недоверчивого, баснословно богатого бунтаря-одиночку. Грей настолько поглощен приумножением своего состояния, что у него не остается времени на поиски жены. Но однажды он встретит очень необычную женщину, с которой у них, оказывается, много общего. Хотя, какой бы красивой и очаровательно искренней она ни была, Грея любовь не интересует… Беатрис Вулф давно не надеется завести роман, а заносчивый герцог Грейкурт с его репутацией нахала ее и подавно не интересует, и нехотя она соглашается на совместный «проект», который должен доставить радость матери Грея, только что потерявшей мужа. Когда Беатрис поближе узнает Грея, ей будет сложно держать его на расстоянии. Но что, если ему станут известны тайны ее семьи? Сможет ли она сделать выбор между верностью семье и мужчиной, которому, кажется, удалось завоевать ее сердце?..



Как стать герцогиней слушать на видеосервисе Wink.