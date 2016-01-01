Как стать бизнесменом. Олег Тиньков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Олег Тиньков— легенда российского бизнеса, человек-бренд и яркий харизматичный лидер. Он построил уже пять успешных компаний в самых разных отраслях и знает все о том, как начать дело с нуля и раскрутить его до бизнеса с миллиардными оборотами. Можно ли повторить его путь и стать столь же успешным? Можно, уверен Олег. Потому он и написал эту книгу. Что нужно, чтобы стать предпринимателем? Как выбрать свою отрасль и где взять деньги на старт? Какое имя дать бизнесу? Как нанять правильных людей? Когда уходить с рынка? Олег Тиньков отвечает на эти и многие другие вопросы, которые ему часто задают люди, мечтающие стать предпринимателями. Эта аудиокнига – практическое руководство для всех, кто интересуется бизнесом. Прослушав еe, вы сразу почувствуете приток новых мыслей и идей. © Альпина Диджитал, AB Publishing, 2016.



Как стать бизнесменом слушать на видеосервисе Wink.