Как создать успешный имидж. Игорь Вагин (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Игорь Олегович Вагин – директор тренингового центра, бизнес-тренер, известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. За два десятка лет провел более 1000 тренингов, автор более 45 книг по психологии и бизнес-психологии. Автор дает конкретные советы и предлагает целый арсенал приемов, к�оторые помогут вам создать свой собственный имидж и достичь успеха.



Как создать успешный имидж слушать на видеосервисе Wink.