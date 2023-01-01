Как сохранить здравый ум. Филиппа Перри. Ключевые идеи книги.
Wink
Аудиокниги
Как сохранить здравый ум. Филиппа Перри. Ключевые идеи книги.

Как сохранить здравый ум. Филиппа Перри. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология32 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

«Как сохранить здравый ум» британского психотерапевта Филиппы Перри — книга о четырех столпах психического здоровья: навыке самонаблюдения, способности строить отношения с близкими, желании постоянно учиться и умении менять свои жизненные устои, если они препятствуют душевному равновесию.
Филиппа Перри учит понимать и контролировать свои эмоции, избавляться от деструктивных мыслей и объясняет, почему нам так важно заниматься новыми сложными делами. Послушайте аудиосаммари, чтобы понять, как скорректировать все четыре сферы жизни, влияющие на нашу психику, и открыть поток позитивных изменений.

Как сохранить здравый ум слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг