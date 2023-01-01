Как сохранить здравый ум. Филиппа Перри. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Как сохранить здравый ум» британского психотерапевта Филиппы Перри — книга о четырех столпах психического здоровья: навыке самонаблюдения, способности строить отношения с близкими, желании постоянно учиться и умении менять свои жизненные устои, если они препятствуют душевному равновеси�ю.

Филиппа Перри учит понимать и контролировать свои эмоции, избавляться от деструктивных мыслей и объясняет, почему нам так важно заниматься новыми сложными делами. Послушайте аудиосаммари, чтобы понять, как скорректировать все четыре сферы жизни, влияющие на нашу психику, и открыть поток позитивных изменений.



Как сохранить здравый ум слушать на видеосервисе Wink.