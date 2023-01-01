Как сохранить семью. Илия Шугаев (книга, 2020) слушать онлайн

Об авторе: протоиерей Илия Шугаев – кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила г. Талдом Московской области, председатель приходского общества трезвости, автор многих книг о любви, семье, профилактике алкоголизма и воспитании детей. Текст-аннотация Можно спокойно утверждать, что женщина раскрывается во всей своей красе только тогда, когда рядом с ней надежный муж, за которым она, как за каменной стеной. Иначе ее душа начинает «каменеть». И мужчина со своей стороны преображается, если рядом с ним находится кроткая и заботливая жена. Супруг, правильно выполняющий свою роль в семье, может реально изменить другого. Мужчина, будучи мужественным, делает супругу женственной. Жена, будучи женствен¬ной, может сделать мужа главой своей семьи. Поэтому в данной ситуации основной рецепт для супругов будет вполне простым: каждому следует вернуться к своим свойствам, к своей роли в семье. Протоиерей Илия Шугаев



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