Как рушатся бизнес-империи: уроки выживания для тех, кто никогда не сдается. Джим Коллинз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сорваться с вершины успеха может любая компания. Джим Коллинз в книге «Как рушатся бизнес-империи» анализирует признаки упадка. Можно ли обнаружить спад на ранней стадии? Где находится точка невозвращения, после которой путь к краху становится неизбежным? Автор дает руководителям обоснованную надежду, что катастрофу можно предотвратить. Он выявил пять стадий упадка. Первая стадия — высокомерие, порожденное успехом. Вторая — одержимость достижениями. Третья — отрицание угроз и рисков. Четвертая — опасность непродуманных действий. Пятая — потеря надежды на спасение. Как подчеркивает Джим Коллинз, некоторым компаниям удается восстановить свое положение даже на четвертой стадии упадка. Путь к оздоровлению ситуации — в руках руководителя. Пока вы не вышли из игры, надежда всегда остается.



Как рушатся бизнес-империи: уроки выживания для тех, кто никогда не сдается слушать на видеосервисе Wink.