Как развить самодисциплину. Боритесь с искушениями и достигайте долгосрочных целей. Мартин Медоуз. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Самодисциплина помогает нам принимать правильные решения и не отступаться от них: придерживаться здорового режима питания, регулярно заниматься физическими упражнениями, учиться новому вместо того, чтобы лежать на диване, продолжать прилагать усилия, несмотря на усталость. Чтобы не приходилось каждый раз отчаянно бороться с искушением, надо не упускать из виду свою долгосрочную цель и довести правильную реакцию до автоматизма.

Для этого есть несколько простых, но действенных приемов, основанных на понимании работы человеческого мозга: визуализация процесса достижения цели, удаление искушений из поля зрения, переключение внимания, замена вредного вознаграждения полезным. Верно выбранная цель, знание своих возможностей, вдохновляющие примеры и поддержка окружения — важные факторы успеха.



Как развить самодисциплину слушать на видеосервисе Wink.