Как развить интеллект: психология умника. Адам Уилсон (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Современная жизнь требует от человека постоянной работы ума. Нужно знать свою профессию, разбираться в новой технике, быть внимательным и держать в памяти массу дел и заданий. В такой ситуации наш мозг оказывается перегружен. Между тем, чтобы постоянно быть на пике умственной формы, нужно зан�яться тренировкой интеллекта. Несколько простых и эффективных упражнений, если выполнять их регулярно, помогут стать внимательным, улучшат память и научат логически мыслить. В этой книге издательства AB Publishing доступно рассказано, как становиться умнее с каждым днем.



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