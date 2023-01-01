Как разговорить собеседника, или Ремесло общения. Андрей Максимов
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Как разговорить собеседника, или Ремесло общения. Андрей Максимов

Как разговорить собеседника, или Ремесло общения. Андрей Максимов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология550 мин12+
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Сюжет

В аудиокниге «Как разговорить собеседника, или Ремесло общения» известный телеведущий, журналист, писатель и режиссeр Андрей Максимов делится опытом – как брать интервью в повседневной жизни, другими словами – как научиться узнавать от собеседника то, что вам нужно узнать. Хотите всегда добиваться ответов на свои вопросы и получать нужную вам информацию? Не важно, с кем вы беседуете – с собственным ребeнком о его учeбе или с начальником о повышении зарплаты, хотите узнать у продавца на рынке, свежая ли сметана, или спросить у девушки, любит ли она вас. Послушайте эту аудиокнигу – и вы приобретeте умение, необходимое каждому, – не только профессиональному журналисту, но и любому человеку, который хочет научиться получать ответы на свои вопросы.

Как разговорить собеседника, или Ремесло общения слушать на видеосервисе Wink.

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