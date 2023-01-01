Как растить из «сорняков» лидеров. Уроки лидерства с нуля. Джефф Макманус. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"«Если ваш план рассчитан на год, сажайте рис. Если на десятилетие — сажайте деревья. Если ваш план на 100 лет — учите людей», — говорил Конфуций.

Схожего между посадкой деревьев и обучением людей больше, чем кажется. В полной мере эту метафору могут оценить те, кто занимается и тем и �другим. Например, ландшафтный дизайнер Джефф Макманус, несколько лет руководивший огромным проектом по благоустройству университета Миссисипи.

Его лидерский опыт, оригинально соединивший в себе ботанику, искусство и менеджмент, — в саммари!"





Как растить из «сорняков» лидеров слушать на видеосервисе Wink.