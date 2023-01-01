Как раскрыть свой талант. Жанна Пятирикова (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Раскрыть свой талант может каждый, если знает КАК это сделать. Аудиостудия «АРДИС» представляет аудиокнигу «Как раскрыть свой талант» психолога Жанны Пятириковой, прослушав которую, вы сможете нащупать свои способности и понять, чем нужно заниматься в этой жизни, чтобы: • приносить людям пользу, • выполнить свою жизненную миссию, • ни в чем не нуждаться, • быть гармоничным и счастливым человеком. Разве не этого хотят все здравомыслящие люди? Интереснейшее путешествие к себе, к своим истокам, в своe настоящее и будущее. Мы не гарантируем, что сразу после прослушивания вы станете счастливым и состоятельным человеком, но в вашей жизни начнут происходить серьeзные изменения, вы станете другим, осознаете себя, у вас появится вектор – куда идти, чем заниматься. Эта книга может стать вашим путеводителем в новую счастливую жизнь.
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