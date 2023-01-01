Как раскрыть свой талант. Жанна Пятирикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Раскрыть свой талант может каждый, если знает КАК это сделать. Аудиостудия «АРДИС» представляет аудиокнигу «Как раскрыть свой талант» психолога Жанны Пятириковой, прослушав которую, вы сможете нащупать свои способности и понять, чем нужно заниматься в этой жизни, чтобы: • приносить людям пользу, • выполнить свою жизненную миссию, • ни в чем не нуждаться, • быть гармоничным и счастливым человеком. Разве не этого хотят все здравомыслящие люди? Интереснейшее путешествие к себе, к своим истокам, в своe настоящее и будущее. Мы не гарантируем, что сразу после прослушивания вы станете счастливым и состоятельным человеком, но в вашей жизни начнут происходить серьeзные изменения, вы станете другим, осознаете себя, у вас появится вектор – куда идти, чем заниматься. Эта книга может стать вашим путеводителем в новую счастливую жизнь.



Как раскрыть свой талант слушать на видеосервисе Wink.