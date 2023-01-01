Как продавать большим корпорациям. Часть 1. Андрей Ващенко
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Аудиокниги
Как продавать большим корпорациям. Часть 1. Андрей Ващенко

Как продавать большим корпорациям. Часть 1. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес63 мин16+

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О книге

Содержание: 1. Введение. Первичный контакт с корпорацией 2. Общие советы перед первой встречей 3. Вопрос культуры в корпорациях 4. Умение слышать других и быть «в теме» 5. О реальных корпоративных потребностях 6. Реализация принципа «Трое из Простоквашино» 7. Как найти больное место в корпорации 8. Деловая коммуникация: что это? 9. Споры, стрессы… Зачем? 10. Нам не страшен спор 11. Особенности российской коммуникации 12. Деловая переписка с корпорациями 13. Значение титулов и актуальность должностей 14. Электронная почта и службы безопасности

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Жанр
Экономика и бизнес
Время
63 мин / 01:03

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