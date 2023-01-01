Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. Дэвид Аллен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Как привести дела в порядок» Дэвида Аллена — это книга об искусстве продуктивности без стресса. Стресс возникает, если объем работы значительно превышает физические возможности человека. Разум испытывает перегрузку, когда на столе скопилась груда документов, а электронная почта переполнена письмами. Вся эта рутина, или «незавершенные циклы сознания», тревожит совесть и рассеивает внимание. Метод GTD (Getting Things Done) создан, чтобы освобождать себя для главного. Автор предлагает для начала проанализировать накопившиеся дела и договориться с собой. Часть рутины — это несущественный мусор. Часть можно отложить в долгий ящик. И только первоочередные дела попадают в список на исполнение. Журнал Time назвал «Как привести дела в порядок» деловой книгой десятилетия.



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