WinkАудиокнигиКак приручить своих демонов. И стать властителем своих мыслей. Рустам Ксенофонтов
Как приручить своих демонов. И стать властителем своих мыслей. Рустам Ксенофонтов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза75 мин16+
О книге
Эта книга посвящена героям, ищущим себя и свой путь в жизни. Ее задача – научить читателя управлять своим внутренним вниманием и переключать его по необходимости: например, с негативного фокуса на позитивный или с бездействия на состояние продуктивности. Управляя вниманием, можно научиться пер�еводить мысли из категории властителей в категорию верных слуг: и тогда (и только тогда!) получится действовать, руководствуясь своими истинными желаниями, без оглядки на внутренние страхи и комплексы.
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