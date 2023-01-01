Как преуспеть в бизнесе, не будучи белым. Эрл Дж. Грэйвс (обзор). Том Батлер-Боудон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Как преуспеть в бизнесе, не будучи белым» в формате 10-минутного чтения: обзоры лучших книг, только самое важное и полезное. Эрл Дж. Грэйвс – символ перехода темнокожей Америки от борьбы за гражданские права к усилению экономического влияния. С 1965 по 1968 год Грэйвс работал в команде Роберта Кеннеди. Именно опыт работы с Кеннеди оказал большое влияние на Эрл Дж. Грэйвса, определив всю его дальнейшую жизнь. ЦИТАТА: «Деньги заставляют прислушиваться к своему обладателю, потому что в них все нуждаются. Тот, у кого нет средств, становится будто невидимым. Потребности нищего никого не интересуют. Его успех или неудача – это его проблема. Как мы можем сколотить состояние, имея массу препятствий на пути к успеху? Если вы прочтете эту книгу и последуете рекомендациям, то создадите, назло неприятностям, ненависти и невежеству, благоприятные возможности».



Как преуспеть в бизнесе, не будучи белым слушать на видеосервисе Wink.