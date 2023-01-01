Как предсказали звезды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Следуя советам гороскопа, Полина разошлась с мужем и поменяла квартиру. Ее соседом сверху оказался владелец маленькой собачки Леонид. Сосед залил квартиру Полины, но вместо практической помощи прочитал ей интереснейшую лекцию на возвышенные темы. Это понравилось Полине – бывший муж Александр раздражал ее своей чрезмерной практичностью. Но именно Александру пришлось устранять последствия протечки. Встретив Леонида у Полины дома, он возмутился присутствием соперника и спугнул одухотворенного соседа. Полина была раздосадована, но решила не отступать. Гороскоп прямо указывал на соседа, как на нового кандидата в спутники жизни. Астрологический прогноз обещал любовный роман при содействии какого-то животного. Это привело Полину к мысли, что для достижения цели следует использовать любовь Леонида к собакам. Сделав вид, что без ума от его песика, Полина убедила Леонида, что хочет завести себе такого же, и пригласила соседа к себе домой для консультации. Но, Леонид, явившись в гости, не проявлял ни малейшего интереса к соседке. Полина решила действовать смелее. Увидев у себя в раковине таракана и изобразив сильный испуг, она схватила Леонида за руку, но этим только напугала его. Леонид посоветовал Полине пригласить фирму, занимающуюся травлей насекомых. Полина намеренно вызвала специалистов ближе к вечеру, чтобы, покинув квартиру для проветривания, иметь возможность напроситься в гости к Леониду. Но Леонид не поддался на провокацию, и Полина была вынуждена вновь обратиться за помощью к Александру. Визит к нему закончился неожиданно – утром Полина проснулась в одной постели с бывшим мужем. А еще через какое-то время она поняла, что ждет от него ребенка. Полина стала избегать соседа. И когда Леонид пришел к ней с важным разговором, она приготовилась вежливо отказать ему. Но Полина, как выяснилось, интересовала Леонида только в качестве удобного соседства. Ведь теперь, отправляясь в поездку, он мог доверить ей своего питомца! Полина поняла, что звезды обманули ее. Во время выгуливания ненавистной собаки Полина встретила Александра. Он настаивал на том, чтобы Полина вернулась к нему. Полина, сопоставив факты, поняла, кого имел в виду астрологический прогноз. Она решила вернуться к бывшему мужу. Звезды оказались правы!



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