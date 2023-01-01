Как предсказали звезды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Как предсказали звезды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Как предсказали звезды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Следуя советам гороскопа, Полина разошлась с мужем и поменяла квартиру. Ее соседом сверху оказался владелец маленькой собачки Леонид. Сосед залил квартиру Полины, но вместо практической помощи прочитал ей интереснейшую лекцию на возвышенные темы. Это понравилось Полине – бывший муж Александр раздражал ее своей чрезмерной практичностью. Но именно Александру пришлось устранять последствия протечки. Встретив Леонида у Полины дома, он возмутился присутствием соперника и спугнул одухотворенного соседа. Полина была раздосадована, но решила не отступать. Гороскоп прямо указывал на соседа, как на нового кандидата в спутники жизни. Астрологический прогноз обещал любовный роман при содействии какого-то животного. Это привело Полину к мысли, что для достижения цели следует использовать любовь Леонида к собакам. Сделав вид, что без ума от его песика, Полина убедила Леонида, что хочет завести себе такого же, и пригласила соседа к себе домой для консультации. Но, Леонид, явившись в гости, не проявлял ни малейшего интереса к соседке. Полина решила действовать смелее. Увидев у себя в раковине таракана и изобразив сильный испуг, она схватила Леонида за руку, но этим только напугала его. Леонид посоветовал Полине пригласить фирму, занимающуюся травлей насекомых. Полина намеренно вызвала специалистов ближе к вечеру, чтобы, покинув квартиру для проветривания, иметь возможность напроситься в гости к Леониду. Но Леонид не поддался на провокацию, и Полина была вынуждена вновь обратиться за помощью к Александру. Визит к нему закончился неожиданно – утром Полина проснулась в одной постели с бывшим мужем. А еще через какое-то время она поняла, что ждет от него ребенка. Полина стала избегать соседа. И когда Леонид пришел к ней с важным разговором, она приготовилась вежливо отказать ему. Но Полина, как выяснилось, интересовала Леонида только в качестве удобного соседства. Ведь теперь, отправляясь в поездку, он мог доверить ей своего питомца! Полина поняла, что звезды обманули ее. Во время выгуливания ненавистной собаки Полина встретила Александра. Он настаивал на том, чтобы Полина вернулась к нему. Полина, сопоставив факты, поняла, кого имел в виду астрологический прогноз. Она решила вернуться к бывшему мужу. Звезды оказались правы!

Как предсказали звезды слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг