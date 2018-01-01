Как появились машины. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто из нас не был свидетелем ситуации, когда полное сил и энергии чадо виснет на своем уставшем после напряженного рабочего дня родителе и в буквальном смысле слова засыпает его вопросами: Почему? Отчего? Зачем? Причем темы этих «почемучеств» могут быть диаметрально противоположными. Минуту назад маленького гения интересовало, почему летает самолет, и вот уже сейчас он вдруг решает узнать, отчего трава зеленая… Специально для таких любознательных малышей, а также для их несчастных родителей мы предлагаем аудиокниги серии «Библиотека Почемучки». Первый выпуск посвящен машинам и истории их изобретения. Вы сможете узнать, откуда появились винтовка и танк, как выглядели первый велосипед и трактор, кто придумал космический корабль и интернет, а также многое-многое другое. ©



Как появились машины слушать на видеосервисе Wink.