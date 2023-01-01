Как помочь людям измениться. Ричард Бояцис,Мелвин Смит,Эллен Ван Остен
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Как помочь людям измениться. Ричард Бояцис,Мелвин Смит,Эллен Ван Остен

Как помочь людям измениться. Ричард Бояцис,Мелвин Смит,Эллен Ван Остен (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология438 мин12+

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Сюжет

Эта книга содержит рисунки в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Хотите помогать людям, но у вас ничего не получается? Помогать – благое дело. Если вы лидер, менеджер, врач, преподаватель или коуч, то это ваша основная работа. Но даже самые благородные намерения не оправдывают надежд по одной простой причине: обычно мы стремимся «исправить» людей, решить их проблемы и сделать их такими, какими, на наш взгляд, они должны быть. К сожалению, это никоим образом не стимулирует рост, развитие и позитивные изменения. Есть другой путь. Эксперт по эмоциональному интеллекту Ричард Бояцис и коллеги по Школе менеджмента Уэзерхед Мелвин Смит и Эллен Ван Остен предлагают доступный и эффективный метод. Они считают, что для развития и долговременных изменений в жизни индивида недостаточно решать его проблемы, нужно понять его личное видение, стремления, давнюю мечту. Именно это и делают эффективные коучи они знают, что люди черпают силы из своего видения и стремлений и что эти силы помогают им измениться даже в тяжелые времена. А зацикливание на решении конкретных проблем активирует физиологическую реакцию, которая вынуждает человека защищаться и мешает восприятию новых идей. Авторы приводят интересные примеры из реальной жизни, а также результаты многолетних исследований, чтобы показать, как новый позитивный метод коучинга – коучинг с сопереживанием – стимулирует креативное мышление и помогает людям расти и развиваться в течение длите...Слушайте книгу.

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