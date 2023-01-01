Как помочь людям измениться. Коучинг сопереживания для безграничного роста и развития. Ричард Бояцис, Мелвин Смит, Эллен Ван Остен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Коучинг — это и полезно, и модно, и выгодно. Опрос Gallup показал, что работники, пользующиеся услугами коуча, приносят своим компаниям рост прибыли на 14–29%.



Но коучинг коучингу рознь. Какую помощь мы в самом деле считаем ценной? Какой совет действительно оказывается кстати?



Знание того, что нам нужно, уже есть в нас, уверены профессор Бояцис и его коллеги — сертифицированные коучи, посвятившие психологии развития не один десяток лет. Найти и воплотить это знание помогает коучинг сопереживания, и он не сводится к готовым решениям. Как же это работает?



Как помочь людям измениться слушать на видеосервисе Wink.