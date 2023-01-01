Как пережить конец света и остаться в живых. Джеймс Роулз. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что делать, если случилось худшее — в городе, в стране, в мире? Как подготовиться к полномасштабному конфликту? Как добыть еду? Как защитить от врагов себя и близких? Где искать убежище? И о чем нужно позаботиться уже сейчас? Специалист по выживанию Джеймс Роулз подошел к делу сугубо практически — сначала сам обустроил себе надежное убежище в секретном месте, а потом рассказал, как это сделать другим.





Как пережить конец света и остаться в живых слушать на видеосервисе Wink.