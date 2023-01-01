Как папа учился в школе. Александр Раскин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В это сложно поверить, но когда-то такой взрослый и сильный папа тоже был маленьким, и ходил в школу, где он писал сочинения, делал табуретку и даже обманывал учительницу. Веселые, а иногда грустные, но всегда поучительные рассказы, собранные в этом сборнике расскажут вам эти, а также многие другие истории о том, как папа учился в школе. А прочел их для вас Юрий Николаевич Стоянов. А вот, что о своей второй книге о приключениях маленького папы сказал автор: «…Вышло так, что я написал две книжки для вас. Я много рассказывал своей дочке о том, как ее папа был маленьким. Потом я записал эти рассказы. Первая книга так и называется „Как папа был маленьким“. Может быть, вы ее читали? Теперь я написал про свою школу, своих товарищей и про свою первую учительницу. Мы очень любили свою школу. И мне было очень интересно вспомнить все то, о чем здесь рассказано. Мне кажется, что ребята и девочки в разное время и даже в разных странах всегда в чем-то похожи. А я жил и учился в Москве. И я очень хотел, чтобы рассказы о том, „как папа учился в школе“, вам понравились и научили вас чему-нибудь хорошему. Я никогда, не был примерным мальчиком. Поэтому мне хочется думать, что вам не будет скучно. В общем, мне кажется, что мы будем друзьями. Желаю всем вам здоровья и счастья. Это нужно и большим и маленьким…» А. Раскин



Как папа учился в школе слушать на видеосервисе Wink.