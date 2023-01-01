Как открыть свой бизнес и не остаться без штанов. Надежда Котельникова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для понимания и усвоения книги. В нем собраны все схемы из бумажной версии книги. Думаете об открытии бизнеса или развитии существующего? Чтобы избежать потери времени, сил и денег (и не остаться без штанов) – необходимо составить бизнес-план. Из этой книги вы узнаете о том, какие шаги необходимо предпринять до открытия бизнеса, как продумать механизм его функционирования, как зарегистрировать бизнес и выбрать режим налогообложения, как рассчитать предстоящие затраты, оценить риски и определить выгодность вложений. В конце книги приведены задания, выполнив которые, вы разработаете бизнес-план, и подготовитесь к представлению вашего бизнес-плана инвесторам и кредиторам. Второе издание книги «Как подготовить бизнес-план. Советы начинающему предпринимателю».



Как открыть свой бизнес и не остаться без штанов слушать на видеосервисе Wink.